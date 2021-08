Legende: In den neuen Farben Lionel Messi. imago images

Frankreich: Messi erstmals im PSG-Trikot

Paris Saint-Germain ist auswärts bei Reims dank einem Doppelpack von Kylian Mbappé (15./63.) zu einem 2:0-Erfolg gekommen. Zu reden gab der erste Einsatz von Lionel Messi im PSG-Trikot. In der 66. Minute wurde er für Neymar eingewechselt. Der sechsfache Weltfussballer blieb ohne entscheidende Impulse.

England: United mit Auswärtsrekord

Ohne seinen neuen Superstar Cristiano Ronaldo, aber mit den prominenten Neuzugängen Jadon Sancho und Raphaël Varane in der Startelf hat sich Manchester United in der Premier League am Sonntag einen knappen Auswärtssieg erkämpft. Bei den Wolverhampton Wanderers gewann der englische Rekordmeister durch ein Tor von Mason Greenwood (80. Minute) mit 1:0. Es war bereits das 28. Auswärtsspiel ohne Niederlage in Folge – das ist Rekord in England.