Legende: Nach dem Tor kam die Ernüchterung Noah Okafor. imago images/LaPresse

Serie A: Okafor zuerst Torschütze, dann verletzt

Beim 3:0-Sieg Milans über Monza reihte sich auch Noah Okafor unter die Torschützen. Der Stürmer der Schweizer Nati erzielte nur 9 Minuten nach seiner Einwechslung das 3:0 (76.). Es war sein insgesamt 3. Tor in der Serie A. Weitere 4 Minuten später war sein Einsatz aber schon wieder beendet: Okafor verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und überliess seinen Platz Samuel Chukwueze.

Serie A: Inter baut Vorsprung aus

Auch Milans Stadtrivale Inter gab sich am 16. Spieltag keine Blösse und löste die heikle Auswärtsaufgabe bei Lazio Rom souverän. Lautaro Martinez (40.) und Marcus Thuram (66.) zeichneten beim 2:0-Erfolg für die Treffer verantwortlich. Hinten hielt Yann Sommer einmal mehr den Laden dicht. Der Schweizer Nati-Goalie spielte in der Serie A bereits zum 11. Mal zu null – in 16 Partien. Weil mit Juventus der erste Verfolger Federn liess (1:1 gegen Genoa), baute Inter seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 4 Punkte aus.