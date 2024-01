Legende: Die Erlösung Der 3:2-Torschütze Daniel Carvajal (ohne T-Shirt) von Real wird von Teamkollegen für sein spätes Tor geherzt. Keystone/AP Photo/Bernat Armangue

LaLiga: Späte Siege für die Liga-Krösusse

Real Madrid hat im Titelrennen nur mit grosser Mühe einen Rückschlag verhindert und gegen das noch sieglose (!) Schlusslicht Almeria nach einer Aufholjagd 3:2 gewonnen. Nach frühem 2:0-Rückstand stemmten sich die «Königlichen» in der 2. Halbzeit mit Erfolg gegen die drohende Blamage, Daniel Carvajal sorgte in der 99. Minute mit dem 3:2 für den glücklichen Erfolg.

Auch Barcelona musste sich seinen 4:2-Sieg gegen Betis Sevilla erzittern. Joao Felix und Ferran Torres trafen erst in der Nachspielzeit. Davor hatten die Katalanen erst 2:0 geführt (2x Torres), ehe die Gastgeber dank einem Isco-Doppelschlag wieder zurückkamen.

Premier League: Liverpool lässt Bournemouth keine Chance

Dank einem mühelosen 4:0-Sieg bei Bournemouth hat Liverpool seine Leaderposition in der Premier League weiter gefestigt und liegt neu 5 Punkte vor dem ersten Verfolger ManCity (bei einem Spiel mehr). Publikumsliebling Darwin Nunez schoss die «Reds» in Front (49.). Mit einem Doppelschlag machte der formstarke Diogo Jota (70./79.) den Sieg perfekt, Nunez in der Nachspielzeit seinen Doppelpack. Für Liverpool ist es der 3. Liga-Sieg am Stück.