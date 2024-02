Legende: Konnte nicht zu Ende spielen Ricardo Rodriguez. imago images/Nicolo Campo

Serie A: Rodriguez mit Adduktoren-Problemen

Ricardo Rodriguez musste in der Serie-A-Partie des FC Torino gegen Salernitana (0:0) frühzeitig ausgewechselt werden. Der 31-jährige Nationalverteidiger bekundete ein Problem an den Adduktoren. Über die Ausfalldauer ist noch nichts bekannt. Die nächsten Termine mit der Nationalmannschaft stehen Ende März mit den Testspielen in Dänemark (23. März) und Irland (26. März) an.