Legende: Erleben eine Woche zum Vergessen Die Liverpool-Spieler Wataru Endo (l.), Ibrahima Konaté (Mitte) und Alexis Mac Allister. Imago/Shutterstock

Premier League: Liverpool patzt gegen Crystal Palace

Liverpool muss im Rennen um den Premier-League-Titel den nächsten Rückschlag hinnehmen. 3 Tage nach dem blamablen 0:3 gegen Atalanta Bergamo in der Europa League mussten sich die «Reds» Crystal Palace zuhause mit 0:1 geschlagen geben. Der einzige Treffer gelang Eberechi Eze bereits in der 14. Minute. Das Heimteam drückte in der 2. Halbzeit zwar vehement auf den Ausgleich, die Londoner hielten dem Druck aber stand und brachten den Sieg über die Zeit. Durch die Niederlage verpasste Liverpool den Sprung an die Tabellenspitze.

Serie A: 6. Saisontreffer für Okafor

Die AC Milan hat in der 32. Runde der Serie A die erste Meisterschaftsniederlage seit Mitte Februar spät abgewendet. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf Noah Okafor gegen Sassuolo zum 3:3-Endstand (84.). Milan holte zwei Mal einen 2-Tore-Rückstand auf. Dank dem 6. Saisontreffer von Okafor bleibt der Abstand des zweitplatzierten Milan auf Juventus bei sechs Punkten.