Legende: Traf zum Ausgleich gegen Almeria Haris Seferovic (ganz rechts). Getty Images Europe

LaLiga: Seferovic erneut treffsicher

Haris Seferovic hat sein 2. Tor seit der Rückkehr in die höchste spanische Liga erzielt. Der zuletzt nicht für die Schweiz aufgebotene Stürmer traf beim 2:2 von Celta Vigo zuhause gegen Almeria in der 10. Minute zum 1:1. Seit Anfang Februar hat der von Benfica Lissabon nach Galicien ausgeliehene Seferovic in 8 Partien 2 Treffer erzielt.