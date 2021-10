Legende: 2 Tore ohne Shaqiri auf dem Feld Lyon gewinnt bei Monaco 2:0. Keystone

Frankreich: Lyon gegen Monaco erfolgreich

Olympique Lyon ist in der Ligue 1 mit einem 2:0 gegen Monaco vorübergehend wieder auf den 5. Platz geklettert. Der auffällige Karl Toko Ekambi und Jason Denayer sicherten den Südostfranzosen den Heimsieg in den letzten 16 Minuten. Xherdan Shaqiri stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz.

Kroatien: Drmic mit 2 Toren in Spektakel-Spiel

Im Spitzenkampf der kroatischen Liga zwischen Rijeka und Dinamo Zagreb (3:3) traf Josip Drmic doppelt. Der Schweizer eröffnete früh (7.) das Skore und legte anschliessend (38.) nach. Noch vor dem Seitenwechsel gelang dem Gastgeber ein 3. Tor. Trotzdem reichte der komfortable Vorsprung Rijekas nicht zum Sieg – Dinamo erzielte ebenfalls 3 Tore in der 2. Halbzeit.

Italien: Lazio dreht Heimspiel gegen Inter

Trotz frühem Penalty-Treffer von Ivan Perisic (12.) blieb Inter in Rom (1:3) ohne Punkte. Für Lazio glich Ciro Immobile (64.) ebenfalls vom Punkt aus. Der Captain stand auch am Ursprung des 2. Treffers: Seinen Schuss wurde in die Füsse von Felipe Anderson abgelenkt, der das 2:1 markierte (81.). Sergej Milinkovic-Savic war in der Nachspielzeit um den Schlusspunkt besorgt.