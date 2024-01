9 / 14

Legende: «Mou» und «DDR»: Geteilte Sympathien Fans der AS Roma grüssen den entlassenen Trainer José Mourinho – unterstützen aber auch den neuen Mann an der Seitenlinie, Daniele De Rossi («DDR»). Die Klublegende startet mit einem 2:1-Zittersieg über Verona in ihr neues Amt. Imago/Insidefoto