Fussball-News: Behramis Coach gefeuert

Udinese hat nach der 0:1-Heimniederlage gegen Cagliari Trainer Luigi Delneri entlassen. Neuer Coach beim Team der Schweizer Valon Behrami und Silvan Widmer wird wohl Massimo Oddo.

Der 67-jährige Luigi Delneri stand seit Oktober 2016 an der Seitenlinie von Udinese. Sein Vertrag wäre noch bis Ende Saison gelaufen. Die Friauler liegen derzeit nur auf Rang 12 in der Serie A. Neuer Coach wird nach italienischen Medienberichten der 41-jährige Massimo Oddo, der vorletzte Saison den damaligen Zweitligisten Pescara in die Serie A führte, aber im Februar dieses Jahres entlassen wurde. Während den WM-Barrage-Spielen hatte Udinese in der Schweiz Nati für Wirbel gesorgt, weil es die Rückkehr des rekonvaleszenten Behrami verlangte.