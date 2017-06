Fussball-News: «Ein für alle Mal» – Favre bleibt in Nizza

Lucien Favre bleibt auch nächste Saison Trainer in Nizza. Der Waadtländer bekommt von seinem Klub keine Freigabe für einen Wechsel. Hier gibt's weitere Fussball-News.

Der Wechsel von Wunschkandidat Lucien Favre zu Borussia Dortmund ist geplatzt. Nizza teilte am Freitag «ein für alle Mal» mit, dass der Schweizer in Frankreich bleiben wird. Die Entscheidung sei unumstösslich und von Favre akzeptiert worden, schrieb der Klub auf seiner Homepage. Favre stiess letzten Sommer zu Nizza und führte das Team hinter Monaco und Paris Saint-Germain auf Platz 3. Sein Vertrag läuft bis 2019.

Sampaoli: «Wollen den besten Messi sehen»

Jorge Sampaoli (ehemals Sevilla) hat seinen Posten als Argentiniens Nationalcoach angetreten. Vom Verband erhielt der 57-Jährige nun einen Fünfjahresvertrag. Sein erstes Ziel ist es, das Team um Lionel Messi an die WM 2018 in Russland zu führen. Sein Debüt wird Sampaoli beim Testspiel gegen Australien am 9. Juni geben.

Das Geld prasselt nur so auf die Klubs der englischen Premier League herab. Meister Chelsea erhält von der Liga die astronomische Prämie von 150,8 Millionen Pfund, umgerechnet rund 188 Millionen Franken. Der Tabellen-Letzte Sunderland kassiert noch 93,4 Millionen Pfund.