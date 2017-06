Fussball-News: Katar-Krise erreicht den Fussball

Die politische Krise um das Golf-Emirat Katar hat erste Auswirkungen auf den Fussball. Und: News aus der Bundesliga.

Die Fifa hat einen katarischen Schiedsrichter für das WM-Qualifikationsspiel Thailand-Vereinigte Arabische Emirate (VAE) zurückgezogen. Der Weltverband reagierte auf eine Bitte der VAE, welche mit Katar im Streit liegen. Fifa-Präsident Gianni Infantino betonte aber am Sonntag, die Katar-Krise gefährde die WM 2022 in Katar nicht. «Die Lage wird sich wieder entspannen», so der Schweizer in der Westschweizer Zeitung Le Matin Dimanche.

Serge Gnabry wechselt mit einem Dreijahres-Vertrag von Werder Bremen zu Bayern München. Die Ablösesumme für den 21-Jährigen beläuft sich auf 8 Millionen Euro. Er ist nach den Hoffenheimern Niklas Süle und Sebastian Rudy der 3. Bayern-Neuzugang für die kommende Saison.

Borussia Dortmund muss bis Ende Jahr auf Marco Reus verzichten. Der Offensivspieler hatte vor 2 Wochen im Cupfinal gegen Frankfurt einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen und musste sich einem Eingriff unterziehen.