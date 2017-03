Fussball-News: Saisonende für Götze

Trotz gesundheitlicher Fortschritte wird Dortmunds Mario Götze in dieser Saison wohl keine Spiele mehr bestreiten – die Fussball-News des Tages.

Für Mario Götze ist die Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit vorbei. Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Mittelfeldspieler spricht gemäss seines Klubs Borussia Dortmund positiv auf seine Behandlung an. Im Frühsommer soll er wieder mit leistungsorientiertem Training beginnen können. Gegenwärtig befindet sich Götze in der Reha.

Die fünffache Weltfussballerin des Jahres, die Brasilianerin Marta, besitzt nun auch den schwedischen Pass. Am 9. März wurde die 31-Jährige eingebürgert. Die Internationale verliess 2004 ihre Heimat und bestreitet mit Rosengard Malmö mittlerweile bereits die 11. Saison. Länderspiele möchte Marta aber weiterhin für ihr Heimatland bestreiten.