Fussball-News: Schweinsteigers (fast) perfektes Debüt

Bastian Schweinsteiger hat bei seinem ersten Einsatz für Chicago Fire sogleich sein erstes Tor erzielt. Und: Paris St-Germain gewinnt zum 4. Mal in Folge den Ligacup.

Nur 3 Tage nach seiner offiziellen Vorstellung bei seinem neuen Klub Chicago Fire hat Bastian Schweinsteiger ein erstes Mal für Furore gesorgt. Der 32-Jährige war mit einem Kopfball nach 17 Minuten für den viel umjubelten Führungstreffer besorgt. Zum Sieg gegen Montreal reichte es aber nicht, die Partie endete nach einer dramatischen Schlussphase mit 2:2.

Schweinsteigers Kopfball ins Glück Schweinsteiger scores on his MLS debut https://t.co/C3jDYoTyij — 101 Great Goals (@101greatgoals) 1. April 2017

Paris Saint-Germain hat zum 4. Mal in Folge den Ligacup gewonnen. Im Final in Lyon setzte sich PSG gegen den Ligue-1-Leader und Champions-League-Viertelfinalisten Monaco mit 4:1 durch. Julian Draxler, Angel Di Maria und zweimal Edinson Cavani schossen die Pariser Tore. Damit hat PSG die letzten 9 in Frankreich vergebenen Titel gewonnen.

Gabor Kiraly hat noch nicht genug: Der 41-jährige ungarische Kult-Keeper hat bei seinem Klub Haladas Szombathely einen neuen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet. Kiraly, dessen Markenzeichen seine graue Jogginghose ist, wurde letzten Sommer in Frankreich der älteste EM-Spieler alle Zeiten.