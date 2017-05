Fussball-News: «Tür ist für Djourou zu»

Trotz Personalsorgen verzichtet der abstiegsbedrohte Bundesligist Hamburger SV weiter auf Johan Djourou. «Die Tür ist zu», bekräftigte Trainer Markus Gisdol. Ausserdem in den News: Granit Xhaka ist angeschlagen.

Johan Djourou war vor Wochenfrist zusammen mit Ashton Götz und Nabil Bahoui aus dem A-Kader des Hamburger SV ausgeschlossen worden. Der Nati-Verteidiger, immerhin ehemaliger HSV-Captain, hatte sich durch ein kritisches Interview den Unwillen einiger HSV-Verantwortlicher zugezogen. Mit den Worten: «Die Entscheidung, die wir getroffen haben, steht», schloss Coach Gisdol eine Rückkehr Djourous aus. Für den gelb-gesperrten Margim Mavray werde am Samstag Mittelfeldakteur Gideon Jung im Abwehrzentrum auflaufen.

Granit Xhaka hat sich am Sonntag beim Topspiel zwischen Arsenal und Manchester United verletzt. «Es ist eine wiederkehrende Verletzung am Knöchel», sagte Arsenal-Coach Arsène Wenger. «Ich weiss nicht, ob er im nächsten Spiel dabei ist.» Die Londoner, die noch einen Champions-League-Platz erreichen können, treten am Mittwoch in Southampton an.