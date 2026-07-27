Der wohl älteste aktive Profi-Fussballer der Welt kann nach langer Wartezeit wieder jubeln – und wird geherzt.

Legende: Hat auch im hohen Alter noch längst nicht genug «King Kazu», hier bei einem Allstar-Spiel der japanischen J-League. Imago/Aflosport

«Fussball-Opa» Kazuyoshi Miura hat erstmals seit fast 4 Jahren wieder einen Treffer erzielt. Der 59-Jährige war beim 7:0 des japanischen Drittligisten Fukushima United in einem Quali-Spiel zum Kaiserpokal gegen den Iwaki Furukawa FC erfolgreich. «King Kazu» verwertete im Strafraum eine Flanke zum zwischenzeitlichen 5:0. Zuletzt war der Ex-Nationalspieler Japans, der seine 41. (!) Profisaison bestreitet, im November 2022 erfolgreich.

Profidebüt vor 40 Jahren

«Ich wollte die Erwartungen aller erfüllen, auch die des Trainers, der mir die Möglichkeit gegeben hat, bis zu diesem Zeitpunkt zu spielen», sagte Miura. «Vor allem hat es mich riesig gefreut, dass Spieler, Betreuer und Fans gemeinsam und voller Freude dieses eine Tor bejubeln konnten.»

Miura gab 1986 sein Profidebüt bei Santos (BRA) und spielte zudem für Teams in Italien, Kroatien, Australien und Portugal. Er trug massgeblich dazu bei, den Fussball in Japan bekannt zu machen, als 1993 die Profiliga ins Leben gerufen wurde. Sein Debüt für Japan gab er 1990, in 89 Länderspielen erzielte er 55 Tore.