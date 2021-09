Bild 9 / 14

Legende: Uff Zum 2. Mal in Folge gewann Juventus Turin 3:2. Nach dem knappen Erfolg über Spezia unter der Woche war diesmal Sampdoria Genua der Gegner. Leonardo Bonucci, der per Penalty erfolgreich war, kann die Defensivleistung weiter nicht gefallen. In 6 Spielen hat Juventus 4 Mal 2 Tore kassiert; zu null spielte der Rekordmeister in dieser Saison noch nie. imago images