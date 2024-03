9 / 13

Legende: Späte Tore schlagen frühes Tor St. Mirren gerät gegen Aberdeen in der 1. Minute in Rückstand. Dank Toren in der 96. und der 97. Minute gewinnt das Heimteam aber doch noch. Das Spektakel erlebt Fifa-Präsident Gianni Infantino auf den Rängen live mit. IMAGO / PA Images