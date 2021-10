Legende: Fassungslos Ein enttäuschter Paulo Dybala. imago images

Nach der 1. Niederlage seit Anfang September zeigten die italienischen Gazetten kein Pardon mit Juve. «Die Kur Allegris funktioniert nicht», schrieb etwa der Corriere dello Sport nach dem 1:2 gegen Sassuolo Calcio. «Juventus muss schon jetzt auf den Traum vom Titel verzichten.»

Nach Allegris Jubiläumsspiel – zum 200. Mal sass er in der Serie A für den Klub auf der Bank – liegt Turin als Siebter bereits 13 Punkte hinter Spitzenreiter Milan. Zuvor hatte die «Alte Dame» 9 Spiele in Serie nicht verloren, die Kritiker verstummten in dieser Phase aber nur kurzzeitig.

Schüchtern, orientierungslos, blamabel

«Juve, wo bist du? Es ist erschreckend, wie die Turiner ein Spiel verloren haben, das sie nicht verlieren durften», kommentierte Tuttosport. Der Klub versinke nach der Trennung von seinem Star Cristiano Ronaldo im vergangenen Sommer immer mehr in einem Sumpf.

Die Gazzetta dello Sport sieht den Rekordmeister gar in «kompletter Dunkelheit. Schüchtern und orientierungslos: Die ‹Alte Dame› blamiert sich gegen den Provinzklub.»