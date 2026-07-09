Legende: Verlässt er die Bundesliga in Richtung Premier League? Johan Manzambi. Keystone/AP Photo/Abbie Parr

Johan Manzambi steht offenbar kurz vor einem Transfer vom SC Freiburg zu Newcastle United.

Gemäss verschiedener Transfer-Experten haben sich die beiden Klubs auf eine Ablöse in der Höhe von 60 Millionen Euro geeinigt.

Der 20-jährige Shootingstar bestreitet aktuell die WM mit der Schweiz.

Der Vertrag von Johan Manzambi beim SC Freiburg läuft noch bis 2030. Schon seit Monaten zeichnete sich aber ab, dass die Zukunft des 20-jährigen Romands nicht beim Sportklub liegen würde. Nun scheint sich ein Sommer-Transfer von Manzambi konkretisiert zu haben.

Wie mehrere Transfer-Experten berichten, darunter Florian Plettenberg von Sky Sports, hat Freiburg mit Newcastle United eine vollständige Einigung über einen Wechsel von Manzambi erzielt. Demnach soll der Premier-League-Klub für den Schweizer rund 60 Millionen Euro an den Bundesligisten überweisen. Damit würde Manzambi zum Rekord-Verkauf der Freiburger aufsteigen.

Manzambi wechselte Anfang 2023 von Servettes U18 nach Freiburg. Im September 2024 gab er sein Bundesliga-Debüt. In der abgelaufenen Spielzeit war Manzambi unbestrittener Stammspieler und gehörte ligaweit zu den Aufsteigern der Saison.