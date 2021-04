Am Samstag empfängt Leipzig die Bayern zum Bundesliga-Spitzenduell. Die Gefühlslagen sind unterschiedlich.

Gipfeltreffen in Bundesliga

Marcel Sabitzer von RB Leipzig geht unbeschwert in das Spitzenspiel gegen Bayern München vom Samstagabend. «Wir haben nichts zu verlieren, sind der Jäger und können aufschliessen», sagte der Österreicher dem kicker. Am Ende sei es «nur ein Spiel».

Tiefstapelei. Die «Bullen» könnten das Meisterrennen in der Bundesliga mit einem Sieg so richtig anheizen und den Rückstand auf den Leader auf nur einen Punkt verringern – und das sieben Runden vor Saisonende.

Wie geht der Spitzenkampf in der Bundesliga aus? Leipzig gewinnt. Leipzig gewinnt. % Unentschieden. Unentschieden. % Bayern gewinnt. Bayern gewinnt. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Bayern-Erfolgsgarant fehlt

Die Münchner dürften dem Gipfeltreffen mit mehr Sorgenfalten entgegenblicken als auch schon. Sie müssen auf den Liga-Topskorer und Weltfussballer Robert Lewandowski verzichten. Der Pole verletzte sich im Rahmen der WM-Qualifikation am Knie und wird rund vier Wochen zum Zuschauen verdammt sein.

Legende: Der grosse Abwesende im Spitzenspiel Robert Lewandowski. Keystone

«Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für uns», konstatierte Thomas Müller und fügte an: «Da müssen andere in die Bresche springen.» Wie wahr! Lewandowski war in der laufenden Meisterschaft die Bayern-Lebensversicherung. 45 Prozent aller Tore gingen auf das Konto des 32-Jährigen.