Am Samstag bestritt Union Berlin sein 74. Spiel in der Bundesliga. Dank einem Last-Minute-Sieg gegen Bielefeld schraubten die «Eisernen» ihr Punkte-Total in der höchsten Liga auf 100 hoch. 99 Treffer haben die Berliner in dieser Zeit erzielt. Und sie sind zu einer absoluten Heimmacht geworden. Bereits zum 20. Mal in Serie blieben sie in der Liga zuhause ungeschlagen.

Einen Anspruch zu erheben, uns im vorderen Drittel aufzuhalten, wäre Schwachsinn.

Dank dem 1:0-Sieg gegen die Bielefelder liegt Union Berlin in der Tabelle bereits wieder auf Rang 8. Das Team von Urs Fischer, dem noch 7 Spiele fehlen, um den «Schweizer» Rekord von Martin Schmidt für die meisten Spiele beim ersten Bundesliga-Engagement einzustellen, hat sich in der Bundesliga definitiv etabliert. Nur: in welchen Regionen? Im vorderen Drittel, so Fischer, jedenfalls nicht.

Das sei für ihn gesunder Menschenverstand, erklärte der 55-Jährige. «Wir sind das dritte Jahr in der Bundesliga. Einen Anspruch zu erheben, uns im vorderen Drittel aufzuhalten, wäre Schwachsinn. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, das gilt auch für diese Spielzeit.»

Erste Punkte in der Conference League als Ziel

Fischer bleibt also hartnäckig bei seiner vorsichtigen Haltung. Aktuell gilt sein Fokus ohnehin nicht der Bundesliga, sondern dem 2. Spieltag in der Conference League. Dort ist Union Berlin der Auftakt mit einer 1:3-Niederlage gegen Slavia Prag missglückt. Am Donnerstag ist nun Maccabi Haifa in Berlin zu Gast. Fischers Forderung ist klar: «Wir wollen auf die Tabelle kommen, nicht nur mit dem Namen, sondern mit Punkten.»

Im Anschluss an den hart erkämpften Sieg gegen Bielefeld war Fischer bei aller Zurückhaltung dann doch noch die Freude über das Erreichte anzumerken. «Es ist ganz wichtig, dass wir das geniessen, das gehört auch dazu.»