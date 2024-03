Am Samstagabend gastiert Dortmund im Bundesliga-Spitzenspiel bei den Bayern. Die BVB-Bilanz ist miserabel.

BVB möchte in München endlich «den Bock umstossen»

Legende: Zuletzt nur noch Bruchlandungen in München Marco Reus und der BVB wollen bei den Bayern endlich wieder punkten. Imago/Team 2

9 Niederlagen in Serie, dabei nur 8 Tore erzielt, aber 37 kassiert: Die Horrorbilanz von Borussia Dortmund in Gastspielen bei Bayern München hat auch bei Edin Terzic Eindruck hinterlassen. Der BVB-Trainer verzichtet vor dem Klassiker daher auf grosse Kampfansagen und setzt ein Stück weit auf das Prinzip Hoffnung.

«Es wird einfach Zeit. Das Spiel startet bei 0:0», sagte Terzic. «Unser Ziel ist es, am Samstag nach München zu fahren und endlich den Bock umzustossen». Seine Mannschaft müsse dafür «mutig auftreten» und in jeder Phase des Spiels «fleissig bleiben».

Kane wieder einsatzfähig

Die Bayern (2.) brauchen am Samstagabend einen Sieg, wenn die Hoffnung nicht endgültig sterben soll, Leader Leverkusen doch noch einzuholen. Auch der BVB (4.) muss punkten. Denn im Falle der 10. Niederlage in Folge in München ist die Gefahr gross, von den Champions-League-Plätzen zu rutschen.

Im Herbst siegten die Bayern in Dortmund gleich mit 4:0. Harry Kane traf 3 Mal. Der englische 31-Tore-Mann war in der Länderspielpause angeschlagen, meldete sich nun aber fit zurück.

01:57 Video Archiv: Dortmund verliert Knüller gegen Bayern 0:4 Aus Super League – Highlights vom 04.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.