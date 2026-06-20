Drittligist Ravenna gelingt wohl ein Coup: Ronaldinho dürfte Anteile am Klub übernehmen, könnte gar auch spielen.

Legende: Noch als Botschafter unterwegs, bald wieder auf dem Platz Ronaldinho. imago images/Brazil Photo Press

Ronaldinho kehrt wohl auf den Fussballplatz zurück – und das im Profibereich. Der 46-Jährige übernimmt gemäss Gazzetta dello Sport Anteile des italienischen Drittligisten Ravenna FC. Knapp 11 Jahre nach seinen letzten Einsätzen für den brasilianischen Erstligisten Fluminense soll Ronaldinho das Publikum an der Adriaküste verzücken.

Klarheit soll am Dienstag bei einer Veranstaltung in Miami geschaffen werden. Unklar ist allerdings, ob Ronaldinho auch wirklich zum Einsatz kommen soll. «Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen», sagte Ronaldinho jedenfalls über seine Pläne.

Der Kontakt kam über Ravenna-Boss Ignazio Cipriani zustande, der seit Jahren eine Freundschaft mit Ronaldinho pflegen soll und von «etwas Aussergewöhnlichem für unseren Verein» sprach.

Superstar bei Barcelona

Ronaldinho blickt auf eine glorreiche Karriere zurück: 2002 wurde er Weltmeister und während seiner Zeit in Barcelona (2003-2008) gewann er die Champions League und war zeitweise der beste Spieler der Welt (Ballon-d'Or-Gewinner 2005).