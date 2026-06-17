Éric Roy, bis zuletzt Trainer von Stade Brest in der Ligue 1, verlor den Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Legende: Stand vor einem Monat noch an der Seitenlinie Éric Roy. Imago/Presse Sports

Éric Roy, Trainer des französischen Erstligisten Stade Brest, ist am Mittwoch im Alter von 58 Jahren nach einem mehrjährigen Kampf an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Über Roys Tod informierte die Familie des Franzosen auf Instagram.

«Seit dreieinhalb Jahren kämpfte Papa gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Während dieser ganzen Zeit lebte er mit einer Kraft weiter, die uns noch immer beeindruckt», so die Familie über Roy, der in den vergangenen dreieinhalb Jahren – einschliesslich der letzten Saison – an der Seitenlinie des Klubs aus der Bretagne stand. Dabei trainierte er auch den heutigen YB-Akteur Edimilson Fernandes.

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Roy hatte sich bis zuletzt gegen die Krankheit gestemmt und mit Brest die vergangene Saison auf Rang 12 abgeschlossen. Seinen grössten Erfolg als Trainer von Brest feierte der Ex-Profi in seiner 2. Saison. Roy hatte den Klub 2023/24 sensationell auf Rang 3 der Ligue 1 geführt, wodurch die Teilnahme an der Champions League gesichert war. Dort überstand Brest die Ligaphase und scheiterte erst in den Playoffs an PSG.