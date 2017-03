Im Video: Traumtore, ein Derby, eine Premiere

Heute, 10:54 Uhr

Was sich auf europäischen Fussballplätzen am Wochenende so tat.

1. Panathinaikos gewinnt Athen-Derby Martialisch «Mutter aller Schlachten» wird das Derby zwischen Panathinaikos und Olympiakos auch genannt. Das einzige Tor der Partie erzielt der Schwede Marcus Berg. Marcus Berg entscheidet den griechischen «Clasico» 0:39 min, vom 19.3.2017 2. Porto im Pech Gegen Vitoria Setubal reicht es trotz eines herrlichen Treffers von Jesus Corona nur zu einem 1:1, auch weil die Gäste ihren Kasten regelrecht zunageln. Trotz Traumtor: Porto nur remis gegen Setubal 1:16 min, vom 19.3.2017 3. Celtic dem Titel nahe Die Glasgower benötigen nach dem 2:1 über Dundee noch einen Sieg für den 6. Titel in Folge. Das Tor des Tages erzielt aber Faisal el Bachtaoui, französischer Stürmer in Dundees Diensten. Herrlicher Treffer von Dundees El Bachtaoui gegen Celtic 0:26 min, vom 19.3.2017 4. Der grosse Name verpflichtet Der im Winter in die 1. Ajax-Mannschaft beförderte Justin Kluivert, Sohn des legendären Patrick, erzielt seinen 1. Treffer in der höchsten holländischen Liga. Schwer wird es ihm nicht gemacht. 1. Ajax-Tor von Patrick Kluiverts 17-jährigem Sohn Justin 0:20 min, vom 19.3.2017

Quelle: sntv

sntv/boe