Der rumänische Fussball trauert um einen früheren Nationalspieler. Gabriel Muresan ist mit 44 Jahren auf tragische Weise gestorben.

Legende: Hat sein Leben verloren Gabriel Muresan. Uefa

Der frühere rumänische Nationalspieler Gabriel Muresan ist im Alter von 44 Jahren ums Leben gekommen. Laut lokalen Medien ertrank Muresan in einem See in der Nähe von Apold. Dort war er auch Bürgermeister. Die Gemeinde bestätigte den Tod auf ihrer Facebook-Seite.

«Der rumänische Fussballverband hat mit grosser Trauer vom Tod von Gabriel Muresan im Alter von 44 Jahren erfahren», hiess es auf der Webseite des Verbandes. «Der rumänische Fussballverband spricht der Familie, den Freunden und allen, die Gabriel Muresan kannten, sein tiefstes Beileid aus.»

Muresan spielte die längste Zeit seiner Profi-Karriere bei CFR Cluj. Mit dem Klub wurde der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2007 und 2013 je dreimal Meister und Cupsieger. Er spielte mit dem Verein auch in der Champions League.

Für Rumänien bestritt Muresan, der 2017 seine Karriere als Fussballer beendet hatte und danach in die Lokalpolitik einstieg, neun Länderspiele.