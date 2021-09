Legende: Matchwinner für Celtic Albian Ajeti Getty Images

Schottland: Celtic siegt dank Ajeti

Albian Ajeti hat in der schottischen Premier League seine Chance genutzt. Der Schweizer Stürmer traf für Celtic Glasgow beim 3:0-Heimsieg über Ross County doppelt (70./85.). Ajeti musste in den letzten Monaten beim Glasgower Grossklub hartes Brot essen und kam selten zum Einsatz – genauer gesagt zu einem Teileinsatz in der Liga. Wegen der Ausfälle aller anderen Stürmer erhielt der 24-Jährige von Trainer Ange Postecoglou deshalb das Vertrauen. Für Celtic war es im 5. Meisterschaftsspiel der 3. Sieg.

Italien: Juventus im Tabellenkeller

Juventus Turin findet den Tritt nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo nicht. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri unterlag bei Napoli nach Halbzeitführung 1:2 und wartet in der Serie A auch nach 3 Spielen auf den ersten Sieg. Alvaro Morata schoss die Turiner nach 10 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Matteo Politano und Kalidou Koulibaly für die Wende. Den Siegtreffer erzielte Koulibaly in der 85. Minute. Während Napoli die Tabelle mit reiner Weste anführt, rangiert Juventus mit nur einem Punkt auf Rang 15.

England: Klatsche für Tottenham – Arsenal siegt

Tottenham hat in der Premier League nach drei 1:0-Siegen die 1. Niederlage kassiert. Die «Spurs» unterlagen auswärts Crystal Palace mit 0:3. Tottenham spielte nach der gelb-roten Karte gegen Japhet Tanganga (58.) mit einem Mann weniger. Zum ersten Sieg nach 3 Niederlagen ist Arsenal gekommen. Ohne den gesperrten Schweizer Nati-Captain schlugen die «Gunners» Norwich mit 1:0. Meister Manchester City setzte sich bei Leicester dank des Tores von Silva (62.) ebenfalls mit 1:0 durch. Cristiano Ronaldo gab bei Manchester United mit 2 Toren beim 4:1-Heimsieg über Newcastle ein eindrückliches Comeback.

Frankreich: PSG auch ohne Superstars siegreich

Auch ohne Lionel Messi, Neymar und zahlreiche weitere Stars hat Paris Saint-Germain in der Ligue 1 den 5. Sieg im 5. Spiel eingefahren. Die Pariser bezwangen zuhause Aufsteiger Clermont 4:0. Ander Herrera traf in der ersten Halbzeit doppelt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Kylian Mbappé und Idrissa Gueye. Messi verfolgte die Partie nach seinen Länderspiel-Einsätzen für Argentinien von der Tribüne.