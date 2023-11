Legende: Hat die Bayern-Verantwortlichen beeindruckt Nestory Irankunda. imago images/AAP

Bundesliga: Bayern holt 17-jähriges Talent aus Australien

Der FC Bayern hat den 17-jährigen Australier Nestory Irankunda unter Vertrag genommen. Der gebürtige Tansanier wechselt zum 1. Juli 2024 vom Erstligisten Adelaide United nach München. Nach Angaben des deutschen Rekordmeisters erhält der Flügelstürmer einen «langfristigen Vertrag». Die Ablöse für das Talent, das erst nach seinem 18. Geburtstag im Februar offiziell wechseln darf, soll bei drei Millionen Euro liegen.

VAE: Crespo neuer Trainer von Al-Ain

Der frühere Torjäger Hernan Crespo übernimmt das Traineramt bei Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Alfred Schreuder, dessen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Der 48-jährige Crespo arbeitete zuletzt für Al-Duhail in Katar. Als Spieler gewann er unter anderem drei Titel in Italien sowie 1999 den damaligen Uefa-Cup mit Parma.