Legende: Soll Tunesien zurück in die Erfolgsspur führen Moïne Chaabani. Reuters/Action Images

Tunesien: Chaabani folgt auf Renard

Moïne Chaabani heisst der neue Trainer der tunesischen Nationalmannschaft. Der 45-Jährige folgt auf Hervé Renard, der die Nordafrikaner nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden im ersten WM-Spiel und der Freistellung von Sabri Lamouchi kurzzeitig übernommen hatte. Chaabani erhält einen Vierjahresvertrag, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Mit Espérance Sportive de Tunis gewann er 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte er den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane.

Tunesiens WM-Spiele

Ligue 1: Openda von Juventus zu Lyon

Loïs Openda wechselt für eine Saison leihweise von Juventus Turin zu Lyon in die Ligue 1. Für die Dienste des belgischen Nationalstürmers zahlt «OL» 3,5 Millionen Euro. Openda war erst im Sommer 2025 für mehr als 40 Millionen Euro von Leipzig zur «Alten Dame» gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen.

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