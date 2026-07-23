Legende: Wechselt zum spanischen Meister Karim Adeyemi. imago images/Sven SImon

Bundesliga: Adeyemi zu Barcelona

Karim Adeyemi verlässt Dortmund nach vier Jahren und wechselt zum FC Barcelona. Der schnelle Aussenstürmer war von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen, wo er in 146 Pflichtspielen 36 Tore erzielte. Die Ablösesumme soll rund 22 Millionen Euro plus 9 Millionen Euro an Boni betragen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Adeyemis Vertrag ist bis 2031 gültig.

Premier League: Aston Villa holt Garnacho

Europa-League-Sieger Aston Villa hat auf den Abgang von Morgan Rogers (zu Chelsea) reagiert und Alejandro Garnacho verpflichtet. Der argentinische Flügelspieler kommt leihweise von Chelsea und wird bei den «Villans» Teamkollege von Johan Manzambi, der ebenfalls im laufenden Sommer zum Klub aus Birmingham stiess.

Premier League: Tzolis zu Arsenal

Arsenal hat sich die Dienste von Christos Tzolis gesichert. Der 24-jährige Grieche wechselt gemäss Medienberichten für 40 Millionen Euro von Brügge zum englischen Meister. Für den belgischen Spitzenklub erzielte Tzolis in insgesamt 108 Partien 43 Treffer und bereitete 45 Tore vor.