Legende: Wechselt zum spanischen Meister Karim Adeyemi. imago images/Sven SImon

Bundesliga: Adeyemi zu Barcelona

Karim Adeyemi verlässt Borussia Dortmund nach vier Jahren und wechselt zum FC Barcelona. Der schnelle Aussenstürmer war von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen, wo er in 146 Pflichtspielen 36 Tore erzielte. Die Ablösesumme soll rund 22 Millionen Euro plus 9 Millionen Euro an Boni betragen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Adeyemis Vertrag ist bis 2031 gültig.

Resultate