Legende: Kickt künftig in der 2. Bundesliga Alessio Besio. Instagram/@vfl.wolfsburg

2. Bundesliga: Besio von Freiburg zu Wolfsburg

Alessio Besio wechselt vom SC Freiburg zum Bundesliga-Absteiger Wolfsburg. Der 23-jährige Stürmer aus der Ostschweiz, der in der letzten Saison leihweise beim SC Verl in der 3. Liga spielte, unterschrieb bei den Hessen einen bis Sommer 2030 gültigen Vertrag. Besio hatte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg gewechselt. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.