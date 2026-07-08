Legende: Versucht sich in der Premier League Alvaro Arbeloa. imago images/Zuma Press

Premier League: Arbeloa heuert bei Fulham an

Alvaro Arbeloa hat nach seinem kurzen Einsatz als Cheftrainer bei Real Madrid einen Job in der Premier League ergattert. Der 43-Jährige heuert beim FC Fulham an und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Das gab der englische Klub am Mittwoch bekannt. Arbeloa hatte Real nach der Entlassung von Xabi Alonso von Anfang 2026 bis Juni betreut, dabei aber keinen Titel geholt.

Women's Super League: Putellas wechselt zu Lionesses

Die zweifache Ballon-d'Or-Siegerin Alexia Putellas hat ihren neuen Klub bekannt gegeben: Die 32-jährige Spanierin wechselt nach 14 Jahren bei Barcelona zu den London City Lionesses. «Der Ehrgeiz und das unerschütterliche Engagement der Lionesses, sich als unabhängiger reiner Frauenverein weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an», wird Putellas in der Klubmitteilung zitiert. Die Lionesses stiegen 2025 in die englische Women's Super League auf und belegten in ihrer ersten Saison den 6. Platz von 12 Teams.

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