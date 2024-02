Legende: Fehlt Real wegen einer Fussverletzung Real-Jungstar Jude Belligham. imago images/NurPhoto

LaLiga: Real muss auf Bellingham verzichten

Real Madrids Toptorschütze Jude Bellingham (16 Liga-Treffer) wird das Champions-League-Duell mit RB Leipzig verpassen. Der frühere Dortmunder hatte am Samstag beim 4:0 in der Liga gegen den FC Girona eine Knöchelverletzung erlitten. Medienberichten zufolge fällt er bis zu drei Wochen aus, beim Achtelfinalhinspiel am Dienstag in Leipzig wird Bellingham fehlen. Im Spitzenkampf gegen Girona hatte Bellingham für das 2:0 (35.) und das 3:0 (54.) gesorgt. Bellingham, der Dortmund im Sommer für 103 Millionen Euro verlassen hatte, hat in 29 Pflichtspielen 20 Tore erzielt – und das als Mittelfeldspieler.

00:28 Video Archiv: Bellinghams spätes Tor gegen Union Berlin Aus Sport-Clip vom 20.09.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Serie A: Filippo Inzaghi bei Salernitana freigestellt

Nach nur vier Monaten ist Filippo Inzaghi nicht mehr Trainer von Salernitana, dem Tabellenletzten der Serie A. Unter der Führung des ehemaligen Starstürmers der AC Milan holte das Team in 16 Meisterschaftspartien bloss zehn Punkte. Nachfolger von Inzaghi ist der 47-jährige Fabio Liverani, der seit Dezember 2022 vereinslos war. Zuvor hatte er sowohl bei Parma als auch bei Cagliari nur kurz an der Seitenlinie gestanden.