Spanien: Piqué und Co. helfen Barça finanziell

Die vier Captains des FC Barcelona verzichten nach Angaben von Gerard Piqué zukünftig auf Gehalt, um dem finanziell in Schwierigkeiten steckenden Klub zu helfen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP. Demnach sollen auch die weiteren drei Captains Sergio Busquets, Jordi Alba und Sergi Roberto zu Einschnitten beim Salär bereit sein. Piqués Gehalt sei bereits gekürzt worden, damit die Katalanen neue Spieler wie Memphis Depay und Eric Garcia unter den Regeln der spanischen Liga anmelden konnten.

Spanien: Zidane junior patzt zum Einstand

Missglücktes Debüt für Luca Zidane: Der 23-jährige Sohn von Frankreichs Fussball-Ikone Zinedine Zidane flog am Sonntagabend als Keeper von Rayo Vallecano in seinem Premierenspiel beim FC Sevilla (0:3) vom Platz. Der Keeper sah nach einem Foul an Oussama Idrissi (16.) die Rote Karte. Den fälligen Strafstoss verwandelte Youssef En-Nesyri zum 1:0 für die Andalusier. Der Argentinier Erik Lamela sorgte per Doppelpack (55./79.) für den Endstand.