Legende: Mit 41 Jahren ist Schluss Santi Cazorla. Imago Images/Newscom World

LaLiga: Cazorla hängt die Fussballschuhe an den Nagel

Der frühere spanische Internationale Santi Cazorla hat im Alter von 41 Jahren seine Profi-Karriere beendet. Seit 2023 lief der Mittelfeldspieler für seinen Heimatklub Oviedo auf, mit welchem er 2025 den Aufstieg ins spanische Oberhaus schaffte. In der abgelaufenen Saison stieg Oviedo jedoch gleich wieder ab. Seine besten Zeiten erlebte Cazorla bei Villarreal und Arsenal. 2008 und 2012 wurde er mit Spanien Europameister.

Serie A: Romano heuert bei Cagliari an

Der Schweizer Nachwuchs-Internationale Alessandro Romano wechselt innerhalb der italienischen Serie A von der AS Roma zu Cagliari. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird zunächst ausgeliehen. Cagliari ist zur definitiven Übernahme verpflichtet, sobald bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt sind. Romano unterschrieb beim Klub aus Sardinien einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2032. Romano stammt aus dem Nachwuchs des FC Winterthur. 2022 wechselte er in die Organisation der AS Roma, bei der er im Januar dieses Jahres seine ersten Teileinsätze in der Serie A absolvierte. Kurz darauf wechselte er leihweise zu Spezia in die Serie B.

Legende: Hofft bei Cagliari auf weitere Einsätze in der Serie A Alessandro Romano. imago images/Gribaudi

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