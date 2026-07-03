Legende: Nach Juventus und AC Milan nun also bei Napoli Massimiliano Allegri. Imago/Abacapress

Serie A: Allegri neu bei Napoli

Vizemeister Napoli hat Massimiliano Allegri als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige, der einst auch als Spieler für Napoli kickte, unterschrieb laut Klubangaben einen Vertrag bis 2029 und wird Nachfolger von Antonio Conte. In der vergangenen Saison hatte er noch beim Ligakonkurrenten AC Milan gearbeitet. Nach dem verpassten Einzug in die Champions League folgte bei Milan ein personeller Rundumschlag, der auch Allegri den Job kostete. Allegri hat in seiner Trainerkarriere schon 6 italienische Meisterschaften mit Juventus Turin und Milan sowie 5 Pokalsiege mit Juve gefeiert. Auch den Champions-League-Final erreichte er in seiner Turiner Zeit zweimal.

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