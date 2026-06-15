Legende: Setzt seine Klubkarriere bei Real Madrid fort Der ehemalige Barcelona-Junior Marc Cucurella. Getty Images/Cesar Gomez

LaLiga: Real Madrid holt Cucurella von Chelsea

Nach der Verpflichtung von José Mourinho als Trainer hat Real Madrid auch auf dem Spielermarkt ein erstes Mal zugeschnappt. Die «Königlichen» machten am Montag den Zuzug von Marc Cucurella publik. Für den spanischen linken Aussenverteidiger sollen die Madrilenen gemäss Medienberichten 60 Mio. Euro an Chelsea überweisen. Der 27-jährige Cucurella, der aktuell mit Spanien die WM bestreitet, erhält einen 6-Jahres-Vertrag. Real plant nach zwei Saisons ohne Titel in diesem Sommer eine Transferoffensive.

LaLiga: 8 1/2 Jahre Haft für Elche-Stürmer Mir

Der spanische Stürmer Rafa Mir ist wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 28-Jährige wurde von der Vierten Strafkammer von Valencia für schuldig befunden, zusammen mit einem Freund nach einem Diskobesuch im September 2024 zwei Frauen in seine Villa mitgenommen zu haben, wo es zu den Gewalttaten kam. Zudem muss Mir 64'000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Sein Freund wurde zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Mir war zum Zeitpunkt der Tat an Valencia ausgeliehen, zuletzt lief er für den FC Elche auf.

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