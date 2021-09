Legende: Die Zeit der einsamen Trainingsläufe ist vorbei Breel Embolo. imago images

Deutschland: Embolo vor Saison-Einstand

Breel Embolo könnte am Sonntagabend nach überstandener Verletzung zum ersten Mal in dieser Saison zu einem Einsatz für Borussia Mönchengladbach kommen. Der Stürmer gehört zum Kader des Bundesligisten für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Wegen seiner an der EM erlittenen Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung musste Embolo auch auf die letzten drei Länderspiele der Schweiz verzichten.

Türkei: Günes tritt als Nationaltrainer zurück

Senol Günes gibt sein Amt als türkischer Nationaltrainer auf. Nach Gesprächen mit Günes sei einvernehmlich beschlossen worden, getrennte Wege zu gehen, teilte der Verband am Freitag mit. Am Dienstag hatte die Türkei in der WM-Qualifikation 1:6 gegen die Niederlande verloren und droht nun als Gruppendritter die Teilnahme am Turnier zu verpassen.

Video Niederlande mit 6:1-Gala gegen die Türkei

Uefa: Ceferin möchte über 2023 hinaus bleiben

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin strebt eine dritte Amtszeit an. Dies sagte der 53-jährige Slowene in einem Interview mit dem Spiegel. Ceferin steht der Uefa seit 2016 vor, 2019 wurde er im Amt bis zum Jahr 2023 bestätigt.