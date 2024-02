Legende: Kann sich freuen Everton-Goalie Jordan Pickford. imago images/shutterstock

Premier League: Everton-Strafe reduziert

Die Strafe des FC Everton ist von der Premier League angepasst worden. Statt der bisher vorgesehenen 10 Punkte werden den «Toffees» nur 6 Punkte abgezogen. Im November hatte der Traditionsklub aus Liverpool wegen Verstössen gegen die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League einen Abzug von 10 Zählern aufgebrummt bekommen. Everton legte gegen das Urteil Rekurs ein, da der Klub massgeblich bei der Aufklärung des Vorfalls mitgeholfen hatte. Das Team von Coach Sean Dyche nimmt nach der Strafreduktion in der Tabelle neu Position 15 ein, 5 Zähler vor Luton Town auf dem ersten Abstiegsplatz.

Bundesliga: Xhakas Leistung gewürdigt

Die Fachzeitung kicker hat Granit Xhaka zum 3. Mal in dieser Saison ins Team der Runde gewählt. Der Nati-Captain verdiente sich die Nomination dank seines sehenswerten Treffers beim 2:1-Heimsieg gegen Mainz. Bereits an den ersten beiden Spieltagen war Xhaka diese Ehre zuteil geworden. Leverkusen führt die Tabelle in der Bundesliga mit 8 Punkten Vorsprung auf Bayern München an und ist in dieser Saison in 33 Partien noch ungeschlagen.