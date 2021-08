Legende: Meister und nun auch Supercup-Sieger Der OSC Lille. Keystone

Lille holt nach der Meisterschaft auch den Supercup

Meister OSC Lille hat Pokalsieger Paris Saint-Germain im Supercup-Final mit 1:0 besiegt. Für Lille ist es der erste Supercup-Sieg der Klubgeschichte. Paris hatte den Titel zuvor achtmal in Serie geholt. Den goldenen Treffer erzielte in Tel Aviv der Portugiese Xeka (45.). PSG-Star-Neuzugang Georginio Wijnaldum wurde gut 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt. Brasiliens Star Neymar und die Neuzugänge Sergio Ramos, der angeschlagen fehlte, und Gianluigi Donnarumma waren am Sonntag nicht dabei.

USA gewinnen den Gold Cup

Die USA haben zum 7. Mal am Gold Cup triumphiert. Der Gastgeber besiegte im Endspiel in Paradise den Dauerrivalen Mexiko nach Verlängerung mit 1:0. Innenverteidiger Miles Robinson sorgte mit seinem Treffer in der 118. Minute für den Unterschied. Das direkte Finalduell der beiden erfolgreichsten Teilnehmer ist der Klassiker des Gold Cups: Seit 1991 wird das Turnier unter diesem Namen ausgetragen, bereits zum 7. Mal trafen Mexiko und die USA im Endspiel aufeinander. 2019 hatte «El Tri» noch mit 1:0 die Nase vorn gehabt, dieses Mal behielten die USA die Oberhand.