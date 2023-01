Legende: Soll mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen Michael Frey. imago images/Belga

Deutschland: Antwerpen leiht Frey an Schalke aus

Michael Frey wechselt leihweise bis Saisonende von Royal Antwerpen zu Schalke 04. Schalke besitzt eine Kaufoption für den Schweizer. Frey hatte in der vergangenen Saison mit 24 Toren geglänzt, kam unter dem neuen Trainer Mark van Bommel aber nur noch sporadisch zum Einsatz. Mit Schalke nimmt Frey am Samstag in Frankfurt die Mission Klassenerhalt in Angriff.

England: Arsenal holt Trossard

Arsenal hat sein Kader für die Jagd nach dem Meistertitel weiter aufgerüstet. Die Londoner gaben am Freitag die Verpflichtung von Aussenstürmer Leandro Trossard bekannt, der von Ligarivale Brighton & Hove Albion zum Tabellenführer stösst. Der 28-jährige Belgier erhält bei den «Gunners» einen «langfristigen Vertrag», die Ablöse soll bei rund 24 Millionen Euro liegen.

Spanien: Depay von Barça zu Atletico

Der niederländische Stürmer Memphis Depay wechselt innerhalb Spaniens vom FC Barcelona zu Ligarivale Atletico Madrid. Das teilten beide Klubs am Freitag mit. Die Ablösesumme für den 28-jährigen Nationalspieler, der bis 2025 unterschrieb, soll drei Millionen Euro plus eine Million an möglichen Bonuszahlungen betragen.