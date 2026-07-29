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Internationale Fussball-News Gantenbein fehlt Schalke mehrere Wochen

29.07.2026, 12:30

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Ein Fussballspieler sitzt auf dem Boden, während eine Person mit grüner Kleidung sein Bein untersucht.
Legende: Verletzte sich in einem Testspiel Adrian Gantenbein. imago images/DeFodi Images

Bundesliga: Gantenbein mit Sprunggelenk-Verletzung

Gut einen Monat vor dem ersten Ligaspiel muss Bundesligist Schalke 04 den Ausfall seines rechten Schienenspielers Adrian Gantenbein verkraften. Wie der Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, hat sich der 25-jährige Schweizer am rechten Sprunggelenk verletzt und «wird mehrere Wochen» fehlen. Beim Test gegen Fagiano Okayama (3:1) am vergangenen Samstag im Trainingslager in Österreich waren die Beschwerden aufgetreten. Gantenbein hatte im Sommer 2024 von Winterthur zu Schalke gewechselt und stieg mit «Königsblau» auf die kommende Saison hin in die Bundesliga auf.

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