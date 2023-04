Legende: Viel Kampf, keine Treffer Mohamed Salah und Marc Cucurella haben nur Augen für den Ball. imago images/PA Images

Premier League: Nullnummer zwischen Chelsea und Liverpool

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Graham Potter hat Chelsea sich gegen Liverpool mit einem 0:0 begnügen müssen und blieb damit zum 3. Mal in Folge in der Premier League ohne Sieg. Das vom ehemaligen Potter-Assistenten Bruno Saltor interimistisch gecoachte Team bekundete bei zwei aberkannten Toren Pech. Auch Liverpool tritt weiter an Ort. Nach zwei Niederlagen bringt das Remis die «Reds» nicht weiter: Auf Rang 4 und die Champions-League-Plätze beträgt der Abstand 7 Punkte.

01:10 Video Chelseas Interimscoach Saltor: «Wir spielten mit Herz» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Coppa Italia: Lukaku schiesst Inter spät zum 1:1

In einem emotionsgeladenen «Derby d'Italia» im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia ist Inter Mailand gegen Juventus in Turin zu einem schmeichelhaften 1:1 gekommen. Romelu Lukaku glich in der Nachspielzeit (90.+5) per Handspenalty aus. Danach ging es auf dem Platz noch hoch zu und her. Lukaku, Juan Cuadrado, der die Juventus-Führung in der 83. Minute besorgt hatte und Inters Goalie Samir Handanovic wurden des Feldes verwiesen. Das Rückspiel in Mailand findet am 26. April statt. Den zweiten Finalisten ermitteln Cremonese (mit Charles Pickel) und Fiorentina.