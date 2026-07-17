Legende: Für ihn wird ein Traum wahr Robin Gosens wurde als 6-Jähriger von seinem Patenonkel mitgenommen zu Schalke. Seither ist er Fan – und nun sogar Spieler. Imago/Sven Simon

Bundesliga: Gosens wird ein «Knappe»

Robin Gosens erfüllt sich seinen Kindheitstraum und spielt künftig für «Königsblau»: Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 bestätigte am Freitag die Verpflichtung des 32-Jährigen. Die Gelsenkirchener leihen den linken Aussenbahnspieler zunächst für ein Jahr von der AC Florenz aus, beim Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht für geschätzte 1,5 Millionen Euro. «Jeder weiss, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe», sagte Gosens. Gosens, der 24 Länderspiele bestritt und bei der EM 2021 seine grössten Auftritte in der DFB-Elf hatte, soll auf Schalke die Position des Linksverteidigers übernehmen.

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