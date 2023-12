Legende: Werden ihr Team vorerst nicht unterstützen können Die Fans von AEK Athen. IMAGO / Panagiotis Moschandreou

Super League: Keine Fans bis im Februar

Wegen wiederholter Gewaltexzesse von Sport-Fans finden alle Spiele der griechischen Fussball-Meisterschaft bis zum 12. Februar 2024 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies teilte die griechische Regierung am Montag mit. Jüngst war ein Polizist bei einem Volleyballspiel von einem Leuchtgeschoss getroffen und schwer verletzt worden, sein Zustand ist noch immer kritisch. Zudem streikten am vergangenen Wochenende die Fussball-Schiedsrichter, weil sie sich um ihre Sicherheit sorgten. Der 14. Spieltag in Griechenlands Super League fand somit nicht statt.

Serie A: Ibrahimovic wird Berater bei Milan

Gut sechs Monate nach seinem Rücktritt als Fussball-Profi kehrt Zlatan Ibrahimovic zur AC Milan zurück. Der 42-jährige Schwede wird beim Serie-A-Verein als Berater tätig sein. Als Spieler stand Ibrahimovic bei Milan zweimal unter Vertrag, ab Sommer 2010 für zwei Jahre, ab Januar 2020 bis in diesem Sommer.