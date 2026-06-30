Legende: Wird nicht mehr im Tenue Leverkusens zu sehen sein Alejandro Grimaldo. imago images/Fotostand

LaLiga: Grimaldo wechselt von Leverkusen zu Atletico

Alejandro Grimaldo verlässt Bayer Leverkusen nach drei Jahren und schliesst sich Atletico Madrid an. Bei den «Rojiblancos» erhält der Spanier einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilt. Grimaldo wurde in der beim FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen.

Serie A: Milan angelt sich Ramos

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gibt Stürmer Gonçalo Ramos an die AC Milan ab. Wie der Klub aus der Lombardei bekannt gibt, stattet er den Portugiesen mit einem Fünfjahresvertrag aus. Ramos war vor 3 Jahren zu PSG gewechselt und gewann unter anderem 2 Mal die Champions League. Bei den Parisern konnte sich der 25-Jährige jedoch nie als Stammkraft profilieren. In Mailand wird der Mittelstürmer von Landsmann Ruben Amorim trainiert und Teamkollege von Zachary Athekame und Ardon Jashari.

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