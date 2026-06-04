Legende: Trainerwechsel bei Leverkusen Kasper Hjulmand ist seinen Job los. IMAGO / STEINSIEK.CH

Bundesliga: Leverkusen stellt Hjulmand frei

Bayer Leverkusen nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Spanier Carles Martinez folgt auf den freigestellten Dänen Kasper Hjulmand. Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein stand er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung. Bei Leverkusen unterschrieb er für zwei Saisons. Leverkusen beendete die Meisterschaft auf Platz 6 und verpasste die Qualifikation für die Champions League.

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