Legende: Von Bournemouth nach Liverpool Andoni Iraola. Mike Egerton/PA Images/Getty Images

Premier League: Iraola bei «Reds» vorgestellt

Der FC Liverpool wird künftig von Andoni Iraola trainiert. Wie der englische Klub mitteilte, übernimmt der 43-jährige Spanier offiziell ab 1. Juli. Der Nachfolger von Arne Slot erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. «Ich bin wirklich begeistert. Denn natürlich kennt man Liverpool, man weiss, dass es ein grosser Verein ist, ein riesiger Verein, einer der grössten der Welt», sagte Iraola. «Die Atmosphäre, die Fans, der Verein, die Spieler, die Chance für mich, Spitzenspieler zu trainieren, die Chance, um Titel zu kämpfen. Ich glaube, attraktiver geht es nicht.»

Bundesliga: Leverkusen stellt Hjulmand frei

Bayer Leverkusen nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Spanier Carles Martinez folgt auf den freigestellten Dänen Kasper Hjulmand. Der 42-jährige Martinez wechselt von Toulouse ins Rheinland. Beim Ligue-1-Verein stand er nach einer kurzen Anstellung als Trainer-Assistent während drei Jahren in der Verantwortung. Bei Leverkusen unterschrieb er für zwei Saisons. Leverkusen beendete die Meisterschaft auf Platz 6 und verpasste die Qualifikation für die Champions League.

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