Legende: Kam auf der Insel nicht wie gewünscht auf Touren Sasa Kalajdzic. imago images/Sportsphoto

Bundesliga: Kalajdzic leihweise zu Frankfurt

Eintracht Frankfurt leiht Sasa Kalajdzic bis Saisonende von Wolverhampton aus. Die Hessen besitzen übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Kaufoption für den zwei Meter grossen Stürmer. Für den 26-jährigen Österreicher ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Für Stuttgart erzielte er zwischen 2019 und 2022 in 60 Spielen 24 Tore, ehe er nach England wechselte. In der Premier League stand Kalajdzic diese Saison nur einmal in der Startelf der Wolves.